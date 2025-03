Priložnost se izteka: 100 evrov cenejša kotizacija

Na 18. Poslovno-finančnem sejmu (18. PFS), ki bo 16. aprila v Portorožu, boste izvedeli, kako hitreje do denarja, kako prilagoditi svoje finančne strategije, optimizirati obratni kapital in izboljšati likvidnost podjetja. Rezervirajte si svoje mesto in izkoristite še nekaj dni za ugodnejšo zgodnjo prijavo. Cena kotizacije je 250 EUR + DDV (redna kotizacija znaša 350 EUR + DDV). Zgodnje prijave so odprte do 20. marca 2025. Pohitite, saj je število prostih mest omejeno.

Predavatelji in programski vodja dogodka dr. Jožko Peterlin bodo na poslovnem dogodku predstavili, kako v različnih podjetjih zagotavljajo finančno učinkovitost in kakšne so posledice različnih poslovnih odločitev na kratkoročno in srednjeročno plačilno sposobnost podjetij.

Dr. Jožko Peterlin je izkušen finančni svetovalec. Bil je finančni direktor in član uprave v nekaterih največjih slovenskih podjetjih. FOTO: Marko Feist

18. Poslovno-finančni sejem organizira medijska hiša Delo skupaj z dr. Jožkom Peterlinom, ki bo srečanje tudi vodil. Dogodek je namenjen vsem, ki želijo izboljšati svoje znanje na področju poslovnih financ.

Kdo je odgovoren za upravljanje obratnega kapitala?

Primož Raktelj bo na 18. PFS predaval o unovčevanju terjatev v problematičnih razmerjih. FOTO: Črt Piksi

Za obvladovanje kreditnega tveganja in likvidnostnega tveganja v podjetju, torej tudi za učinkovito upravljanje obratnega kapitala, je po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) odgovoren direktor, ki je za to tudi odškodninsko odgovoren.

Na 18. PFS (poslovno-finančnem sejmu) bodo direktorji, podjetniki, komercialisti in računovodje poleg odgovorov na vprašanja o upravljanju obratnega kapitala predstavili dragocene praktične primere, kako unovčevati terjatve in kako varno do denarja tudi v primeru insolventnega kupca. Eden od predavateljev na dogodku bo pravnik Primož Raktelj, ki bo med drugim predstavil, kako zakonodajni akti EU obravnavajo zamude pri plačilih, kar vpliva na obratni kapital, in kako uporabljati pravice, ki jih določajo direktive EU.

Zamude namreč neposredno vplivajo na likvidnost in predvidljivost denarnih tokov ter povečujejo potrebo po obratnem kapitalu, saj podjetja v strahu, da bodo škodovala poslovnim odnosom, sprejemajo daljše plačilne roke.

Preverite program in predavatelje, ki bodo z vami delili svoje izkušnje

Poslovno-finančni sejem je že skoraj dve desetletji odlična priložnost za pridobivanje novega znanja, povezovanje in mreženje. Ne zamudite te priložnosti in se prijavite še danes! FOTO: Črt Piksi

Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki in zaposleni, ki v podjetjih vodijo finance. Programski vodja konference dr. Jožko Peterlin bo govoril o tem, zakaj so terjatve, zaloge in dobavitelji najhitrejši vir financiranja ter koliko to stane in kakšna je korist obvladovanja obratnega kapitala. Strokovnjak za kreditna tveganja Robert Kristanc bo predstavil obnašanje obratnega kapitala ob nihanjih obsega poslovanja in investicijah, pravnik Primož Raktelj pa unovčevanje terjatev v problematičnih razmerjih.

Vodja nabave in marketinga v podjetju Armat, d. o. o., Tjaša Repše bo približala izkušnje z upravljanjem obratnega kapitala v negotovih razmerah, Srečko Frumen (VAR) nam bo osvetlil, kako vplivajo plačilni roki na denarni tok pri razvojnih projektih. Z Gašperjem Kuhto (Tech-gum) pa se bomo pogovarjali o tem, kako voditi pogajanja s kupci v odvisnih razmerjih.

Pri vsem tem je pomembna jasna komunikacija vodij, ki določajo stopnjo kulture v podjetju, o čemer bo predavala višja poslovna svetovalka dr. Aleksandra Kregar iz podjetja Habitus consulting. Prepričana je, da je komunikacija ključen element, da se pravila delovanja v podjetju jasno predstavijo ter da vsi zaposleni razumejo, kaj se dogaja v podjetju.

Sledila bo zanimiva okrogla miza, ki jo bo povezoval moderator dr. Jožko Peterlin, z naslovom Kako o obratnem kapitalu razmišlja finančna industrija? Sodelovali bodo Jure Kvaternik, predsednik uprave Deželne banke Slovenije, Peter Stariha, vodja prodaje pri OTP faktoring, d. o. o., Mojca Peternelj, direktorica področja poslovanja s podjetji pri Addiko Bank, d. d., in Petra Merica, direktorica podružnice Atradius kreditno zavarovanje.

Portorož bo 16. aprila gostil poslovni dogodek z dolgo tradicijo. FOTO: Jure Eržen