Ekonomska fakulteta izboljšala svoj položaj na lestvici FT

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani se kot edina poslovno-ekonomska šola iz Slovenije ponovno uvršča med 95 najboljših poslovnih šol v Evropi, kjer je svojo uvrstitev izboljšala za 15 mest, kot je včeraj objavil ugledni Financial Times. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani se peto leto zapored uvršča med 95 najboljših poslovno-ekonomskih šol v Evropi. Letos je svojo uvrstitev na tej prestižni lestvici izboljšala kar za 15 mest, uvreščeni so na 69 mesto. To za fakulteto pomeni ponovno potrditev trdega dela in pripadnosti zaposlenih in študentov ter kakovosti v mednarodnem okolju. Pomen te uvrstitve potrjuje tudi dejstvo, da je pogoj za uvrstitev na lestvico ena od najuglednejših mednarodnih akreditacij poslovne šole, so sporočili z Ekonomske fakultete.