Ekonomska fakulteta odprla poletno šolo

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani danes odpira vrata Poletne šole Ljubljana Summer School: Take the Best from East and West že petindvajsetič.

Letošnja poletna šola poteka od 8. do 24. julija 2024 in privablja 143 udeležencev iz 28 držav in 55 institucij. Udeleženci imajo možnost izbirati med 12 akreditiranimi predmeti na dodiplomski in magistrski ravni, ki jih predava 14 mednarodno priznanih predavateljev iz 9 držav in 12 institucij.

Udeleženci prihajajo iz različnih držav in kultur, kar jim omogoča bogato mednarodno in medkulturno izkušnjo. Poleg predavanj imajo priložnost za mreženje in izmenjavo znanja.

Poletna šola ponuja visoko kakovostno izobraževanje na eni izmed najuglednejših poslovnih šol v regiji, ki je hkrati edina poslovna šola s trojno akreditacijo v regiji.