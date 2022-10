Furs ponovno poziva k vračilu pomoči

Finančna uprava (Furs) podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji v času epidemije koronavirusa, ponovno poziva, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem te pomoči do 10. oktobra 2022 oddajo izjave o vračilu upravičenj prek sistema eDavki. S tem se bodo lahko izognili nadzoru in globam. Furs namreč ugotavlja, da nekateri zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev v zvezi z izkazanim upadom prihodkov, niso vložili izjave za vračilo prejetih upravičenj, zato bodo lahko po navedenem roku pri njih izvedli nadzor. Gre za devet konkretnih ukrepov.