Humanitarna katastrofa, ki bi jo lahko preprečili

V 210-milijonski Braziliji živi manj kot 3 odstotke svetovnega prebivalstva, in vendar so v tej južnoameriški velikanki potrdili več kot 12 odstotkov smrti bolnikov s covidom-19 po svetu. Do torka je umrlo 378.530 ljudi, višji davek je za zdaj pandemija zahtevala le še v ZDA, a virus se v tem delu zelene celine še naprej nezadržno širi.



Čeprav covid-19, odkar so konec februarja lani potrdili prvo okužbo, Braziliji ni prizanesel, je zdravstvena kriza, ki v zadnjem času pretresa državo, brez primere. Sredi meseca so bile enote za intenzivno nego polne v 21 od 27 prestolnic zveznih držav. Ponekod primanjkuje kisika, prav tako sedativov, ki jih potrebujejo za intubacijo kritičnih pacientov. Vse to, ponavljajo zdravniki, vodi v smrti bolnikov, ki bi sicer lahko okrevali. Po trenutnih projekcijah bodo v prihodnjih tednih dosegli 400.000 smrti, kar pomeni, da bo v prvih mesecih letošnjega leta umrlo več Brazilcev kot lani, ko je v dvakrat daljšem obdobju podleglo bolezni 194.949 ljudi.