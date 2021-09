Kranjčani bili eno tretjino pred vrati senzacionalne zmage

Pod streho je četrtfinale pokalnega tekmovanja Hokejske zveze Slovenije, v katerem ni bilo nobenih senzacij. Vsi štirje favoriti uvodnega dela tekmovanja na Bledu – SŽ Olimpija, SIJ Acroni Jesenice, Slavija in Jesenice mladi – so potrdili svoje vloge, sodeč po končnem izidu je bilo še najbolj izenačeno v dvoboju Olimpije, novega moštva v ICEHL, ter Triglava iz Kranja.



Zmaji so se veselili zmage s 6:3, tokrat so z goli vidneje kot na nekaterih prejšnjih tekmah pripravljalnega značaja opozorili nase hokejisti, ki jih je novi trener Mitja Šivic pripeljal seboj z Jesenic: Jaka Šturm, Blaž Tomaževič in Žan Jezovšek. Zanimivo sicer, da so prvo tretjino z 2:1 dobili Kranjčani, oba gola je za njih dosegel Jure Jelar.



V drugi tekmi današnjega sporeda je bil nenavaden pogled na seznam strelcev tekme Jesenice mladi – Celje (6:0), saj sta za mlajše moštvo iz Podmežakle zadela ruska novinca Edvard Čekmarjov in Anton Šarpanskih, med podajalci pa je bil Finec Eetu Moksunen.



V petek se bosta v polfinalu med seboj pomerili obe jeseniški moštvi, drugi par je ljubljanski: Olimpija – Slavija. Finale bo na Bledu v soboto ob 20. uri, pokalno lovoriko branijo SIJ Acroni Jesenice.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: