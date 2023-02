Lavrov: Zahod hoče uničiti Rusijo

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v današnjem televizijskim intervjuju pred proslavo ob 80. obletnici bitke za Stalingrad dejal, da hoče Zahod uničiti Rusijo. Prav tako je predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen obtožil, da si želi propada ruskega gospodarstva in se spraševal, ali to »ne spominja na rasizem in nacizem«.

Lavrov je v intervjuju na državni televiziji trdil, da je predsednica Evropske komisije pozivala k porazu Rusije s ciljem, da bi bilo njeno gospodarstvo uničeno za več desetletij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski zunanji minister je ponovil tudi očitke ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ta je »posebno vojaško operacijo« Moskve v Ukrajini označil kot »denacifikacijo« Ukrajine in jo primerjal s sovjetsko vojno proti nacistični Nemčiji.

Putina sicer danes pričakujejo v Volgogradu na velikem spominskem dogodku ob zmagi Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo v bitki za to mesto, takrat znano pod imenom Stalingrad, pred osmimi desetletji.