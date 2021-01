Lepilo, ki drži skupaj podjetje

V nadaljevanju preberite:

Pandemija pušča globoke sledi na organizacijski kulturi, ki jo strokovnjaki opisujejo kot srce, razum in dušo podjetja. V Sloveniji smo imeli z njo kar precej izzivov, razmere, v katerih živimo zdaj, pa stanje samo še potencirajo, pojasnjujeta Maja Lončar in Petra Božič Blagajac iz Palete znanj. Kaže se, kako dobro lepilo je organizacijska kultura v posameznem podjetju, ali jo usmerja v svojo korist.



Kot pravi futurist organizacijske kulture in neodvisni svetovalec organizacijam Jörg Blunder, je strategija brez kulture nočna mora podjetja, a kultura brez strategije je samo sanjarjenje. Kako močno še drži po devetih mesecih dela na domu ter skrbi za preživetje in kako jo okrepiti ter negovati?