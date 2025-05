Lukanova zmagala z odličnim rezultatom

Šentjernejčanka Klara Lukan je na 28. cestnem teku na pet kilometrov v italijanskem Oderzoju pri Benetkah prepričljivo zmagala. S 15:09 je tekla tretji najhitrejši tek v karieri na tej cestni razdalji.

Lukanova si je že kmalu pritekla precejšnjo prednost in je nato do cilja tekla sama v svojem ritmu daleč pred drugimi. Drugo mesto je zasedla Britanka Clare Ockenden (15:39), tretja je bila Italijanka Micol Majori (15:42).

»Zelo sem zadovoljne, iz polnega treninga sem nastopila. Z ekipo sem na pripravah v bližini Verone in je bila to neke vrste trening tekma. Tekla sem zelo hitro in to v samostojnem teku. Proga ni enostavna, veliko je ovinkov, ponekod so kocke namesto asfalta in je proga zelo dinamična. Tekla sem pol minute hitreje kot lani na isti tekmi. Maja bom tekla v Avstriji še na 10 km na cestni tekmi, potem pa se bom posvetila štadionski atletiki,« je povedala.

Štiriindvajsetletna atletinja je 13. aprila na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto kolajno s časom 31:26.

Februarja letos je v Monaku na pet km s časom 14:45 za 37 sekund popravila slovenski rekord, teden dni pozneje pa je v Castellonu na 10 km s 30:26 le za pet sekund zgrešila 23 let star evropski rekord.