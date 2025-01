Le 4 sekunde so Klaro Lukan ločile od novega rekorda

Po mesecu in pol na višinskih pripravah v Ugandi se je Klara Lukan vrnila v Evropo in takoj odšla na dirko v Valencio, kjer je želela unovčiti dober trening in se znova potegovati za slovensko rekordno znamko na 10 kilometrov na cesti.

Lani spomladi je Lukanova slovenski rekord v teku na 10 kilometrov postavila s časom 31:20. Znamko je nato še za 16 sekund izboljšala ob koncu minulega leta v Milanu, tudi leto 2025 pa je začela v udarnem slogu. Mesec dni prej kot lani se je odločila za prvi nastop, izbrala je hitro traso v Valencii. Predvsem v prvi polovici je bila odlično na poti, z vmesnim časom 15:22 je postavila nov slovenski rekord na 5 kilometrov, tek pa zaključila na 12. mestu v ženski konkurenci s časom 31:07.

Foto Peter Kastelic/AZS

Do novega državnega rekorda na 10 km so jo ločile štiri sekunde, a bo sezona še dolga, priložnosti za stopnjevanje forme pa dovolj. Lukanova je v primerjavi z uvodom v lansko sezono že 13 sekund hitrejša, res pa je, da je teke na različnih trasah in v različnih pogojih nekoliko težje (a ne nemogoče) primerjati med seboj.

Dobro se je v Valencii odrezala tudi Liza Šajn, s časom 32:28 je končala na 28. mestu.