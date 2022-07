Netflixovi superheroji v ulici Foschiatti

V nadaljevanju preberite:



Trst je minule dni stopil v območje devete umetnosti stripa, podane skozi sedmo umetnost filma. Življenje v mestu se je marsikje ustavilo zaradi snemanja drugega dela Netflixove produkcije The Old Guard z glavnima zvezdnicama Charlize Theron in Umo Thurman, ki je filmska adaptacija stripa scenarista Grega Rucke in risarja Leandra Fernándeza. Tržaška ulica Foschiatti je postala rezervni filmski Pariz, prizori, posneti na tržaških nabrežjih, pa bodo tudi v filmu Trst.

Ekipa bojevnikov iz stripa The Old Guard živi večno, tako da ne preseneča, da njegovi prvi filmski adaptaciji sledi nadaljevanje, so pri Netflixu navedli v zapisu The Old Guard 2 z značilnim podnaslovom Vse, kar morate vedeti o njem.

Glavna zvezdnica v filmu ostaja oskarjevka Charlize Theron v vlogi Andy oziroma Andromake, ki jo spremlja superherojska ekipa bojevnikov z regenerativnimi zdravilnimi sposobnostmi, ti se udinjajo različnim naročnikom in seveda prav radi priskočijo na pomoč ljudem. Navadnim smrtnikom.

V prvem delu, ki je pod režisersko taktirko Gine Prince-Bythewood nastal leta 2020, so želi dobre kritike, nadaljevanje, ki bo prineslo nova zvezdniška imena z Umo Thurman na čelu, pa režira Victoria Mahoney. Scenarist ostaja Rucka, ki je med drugim že dosegel stripovsko Eisnerjevo nagrado, ta velja za stripovskega oskarja. Producenti podrobnosti nove produkcije še niso objavili, a bo najbrž tudi v drugem delu veliko priložnosti za znanstvenofantastično akcijsko puškarjenje.