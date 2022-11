NLB z lizingom v Srbijo in Severno Makedonijo

»Pred kratkim smo ustanovili novo lizing družbo v Severni Makedoniji ter pridobili vsa potrebna soglasja in kupili lizing družbo v Srbiji,« so sporočili iz NLB. V banki dodajajo: »Lizing je ena od strateških dejavnosti NLB Skupine, vodilne bančne in finančne skupine s sedežem in izključnim strateškim interesom v naši domači regiji, Jugovzhodni Evropi, ki svoje stranke podpira z univerzalnimi rešitvami na področju poslovanja s prebivalstvom, podjetji in investicijskega bančništva. Lizinške storitve članice NLB Skupine NLB Lease&Go, Ljubljana, dopolnjujejo kreditiranje banke ter fizičnim in pravnim osebam omogočajo, da izberejo možnost, ki najbolj ustreza njihovim potrebam, situaciji in željam. Podjetje se ukvarja predvsem s finančnim in operativnim leasingom premičnin, kamor spadajo osebna vozila, lahka in težka tovorna vozila ter oprema. Isti poslovni model in strategija bodo uporabljeni tudi na novih trgih. V novih družbah za lizing so že vzpostavljene vodstvene in upravljavske strukture, pri čemer v celoti upoštevamo načela korporativnega upravljanja Skupine. Družbi bosta predvidoma prve aktivnosti začeli že prihodnji mesec, na trgu pa odločneje nastopili januarja 2023.« Po neuradnih podatkih naj bi NLB v Srbiji kupila družbo Istrabenz Leasing in jo preimenovali v NLB Lease&Go.