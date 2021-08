Padli gospodarski vojaki Janeza Janše

V nadaljevanju preberite še:

Največja vladna stranka pospešeno plete mrežo svojih kadrov v državnih podjetjih, v kateri se nekatera imena pogosto ponavljajo. Vendar pa med njimi tokrat ni nekaterih oseb, ki so v preteklih dveh vladah Janeza Janše v gospodarstvu igrale pomembno vlogo. Kdo so padli vojaki SDS in zakaj jih ni več na gospodarskih položajih? Kje so danes in kaj počnejo?