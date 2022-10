Po plazu v indijski Himalaji najmanj deset mrtvih

V plazu, ki je v torek zasul plezalno odpravo v indijski Himalaji, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj deset oseb, 18 ljudi pa še vedno pogrešajo, je sporočila indijska policija. Reševalne enote so doslej skupaj rešile 14 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Reševalne ekipe so izkopale deset trupel,« je na Twitterju sporočila policija indijske zvezne države Uttarakhand in dodala, da so doslej skupaj rešili 14 ljudi. Skupina 42 ljudi je v torek obtičala v ledeniški razpoki, potem ko je plaz okoli 8.45 po lokalnem času zasul 5670 metrov visoko goro Draupadi ka Danda-II.

Alpinisti so bili člani Nehrujevega alpinističnega inštituta, iz katerega so v torek sporočili, da je bilo v skupini 34 tečajnikov in sedem inštruktorjev. Prav tako so potrdili, da so bile ta dan ob mraku reševalne akcije zaradi slabega vremena začasno prekinjene.