Poklon legendi na električni pogon

Spremenili so pogon in ime, toda z obliko so jasno nakazali, da je pomembna tudi zgodovina. ID.buzz je novi Volkswagnov kombi na električni pogon, vendar na pogled zelo spominja na legendarnega bullija, starega več kot 70 let.

Kdor ga prvič vidi, takoj dobi občutek, da ima takšen kombi že vtisnjen v spomin. Boljši avtomobilski poznavalci ga v hipu povežejo z zimzelenim bullijem (VW T1), a tudi tisti, ki avtomobile razlikujejo bolj po barvah kot po znamkah, pogosto rečejo, ali ni to tak kombi kot iz starih časov. In oboji imajo prav. ID.buzz je namreč Volkswagnov poklon njihovemu legendarnemu modelu, ki je v marsičem spremenil počitniško mobilnost, zdaj pa gre za povsem električni model.

V osnovi je petsedežni kombi, torej za družino z največ tremi otroki, toda ključna je prostornost. Tako na prvi kot na drugi klopi se sedi brez utesnjenosti, zato gre lahko na pot tudi pet visokoraslih ljudi. Sedenje je precej pokončno, kar ugaja tistim s težavami s hrbtenico, predvsem pa vozniku pri spremljanju dogajanja na cesti.

Sedeže druge klopi lahko precej prilagajate in pridobite več prostora. FOTO: Volkswagen

Bistvo je v prtljažnem prostoru, kamor gre res veliko stvari. Kovčki, smučarska ali potapljaška oprema, igrače, kosi pohištva … Prtljažnik ID.buzza sprejme marsikaj, ima namreč kar 1121 litrov prostornine. Dodatno je prostornost mogoče prilagajati z drugo klopjo, saj jo lahko vzdolžno premikate za 150 milimetrov, s čimer povečate bodisi prostor za noge bodisi prostor za prtljago. Zadnja klop se deli v razmerju 40: 60 in ima poklopno naslonjalo, lahko pa jo tudi povsem umaknete in s tem pridobite do 2205 litrov prostora. Do osrednjega dela se sicer stranska vrata odpirajo drsno (na obeh straneh) in zadnja dvižno, zato sta vstopanje in izstopanje precej preprosta, prav tako nalaganje in razkladanje.

Veliko možnosti za prtljago

To ne velja samo za počitnice, ID.buzz je lahko tudi partner pri poslu, v tem primeru ima še dodatno oznako »cargo«. V osnovi gre za trisedežno različico, ko spredaj poleg voznika sedita še dva potnika, a je možna še različica z zgolj enojnim sedežem za sovoznika. Za sedeži je fiksna pregrada za ločitev potniškega in tovornega prostora, (opcijsko) pa ima pregrada tudi odprtino za prevoz daljših predmetov. Skupno je na voljo 3900 litrov prostora, povedano drugače – za dve evropaleti. Serijsko so sicer zadaj dvižna vrata, na sovoznikovi strani so ob strani še drsna vrata, z doplačilom pa lahko imate še ena drsna vrata na voznikovi strani.

Nekateri materiali v notranjosti bi lahko bili bolj kakovostni. FOTO: Volkswagen

V obeh primerih je ID.buzz enako dolg (4,712 metra) in enako širok (1,985 metra), le v višino se razlikujeta glede na izbiro opreme (1,927 ali 1,951 metra). Tako za počitnikarje kot podjetnike je pomemben še en podatek: višina nakladalnega roba je 63,2 centimetra.

ID.buzz je dolg 4,71 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Baterijski sklop je vgrajen v dno vozila, zato ima kombi dobro težišče in preprečuje prečno nagibanje. V bateriji je prostora za 77 kWh energije, električni pogon ima 204 konjske moči (150 kW) in pogon na zadnji kolesi. Vsaj v času testnih voženj smo dobili občutek, da je to povsem dovolj, saj je ID.buzz dobro odziven kombi, a je tudi res, da sva v njem sedela le dva potnika z malo prtljage. Kako se torej vozilo odziva z več ljudmi in pošteno naloženim prtljažnikom, tokrat še ne moremo povedati.

Brez motorja več prostora za kolesa

Prednost električno gnanega kombija je v tem, da spredaj ni več motorja na notranje zgorevanje, zato imajo sprednja kolesa več prostora za obračanje. V teoriji je obračalni krog ID.buzza le 11,1 metra, v praksi pa to omogoča udobno obvladovanje kombija, kjer ni veliko prostora, tako da je parkiranje kljub zajetni dolžini precej lahkotno početje.

V različici cargo je na voljo 3900 litrov prostora, povedano drugače – za dve evropaleti. FOTO: Volkswagen

Ker sva se v buzzu vozila le dva potnika z malo prtljage, je vprašanje, koliko povedo podatki o porabi električne energije. Vsaj v času testnih voženj med Københavnom in Malmöjem z okolico se je poraba pri umirjeni vožnji gibala blizu 19 kWh na sto kilometrov, pri bolj dinamični pa je komaj presegla 20 kWh. Oba podatka sta za tako zajetno vozilo zgledna, a je treba upoštevati, da se poraba z več potniki in prtljage poveča, enako velja za slabše vremenske razmere. Tokrat smo namreč vozili ob morju pri okoli 20 stopinjah Celzija, zato bi bila poraba pri enakem načinu vožnje v hudem mrazu ali vročini nedvomno večja.

V bateriji je prostora za 77 kWh, električni pogon ima moč 204 konjev (150 kW) in pogon na zadnji kolesi. FOTO: Aljaž Vrabec

Po uradnih podatkih ima ID.buzz 423 kilometrov dosega. Baterijo lahko polnite doma, na hitrih polnih postajah pa z močjo največ 170 kW. Če je torej moč polnjenja največja, se od 5 do 80 odstotkov baterije napolni v pol ure, kar so precej standardni dosežki pri trenutni ponudbi električnih vozil na trgu.

Pri nas prihodnje leto

V notranjosti je armaturna plošča v podobnem slogu kot pri drugih vozilih električnega sklopa ID pri Volkswagnu. Precej je drsnih stikal na dotik, kar od začetnika zahteva nekaj prilagajanja, toda organizacija upravljanja ni zapletena. Vsaj na pogled je vse lično oblikovano, vendar je precej materialov v notranjosti malce cenenih in pustijo slab vtis, predvsem tisti, ki se jih sicer ne dotikamo, denimo površine nad armaturno ploščo. Vsekakor bi pri Volkswagnu lahko imeli strožja merila. Še posebno ker so drugi materiali okoli gumbov ali na vratih (torej tisti, katerih se več dotikamo) povsem dostojni.

V njem lahko sedi največ pet potnikov. FOTO: Volkswagen

Predprodaja pri nas je že stekla, toda ID.buzz bo na slovenskih cestah šele v začetku prihodnjega leta. Začetna cena tovorne različice je 56.081 evrov, potniške pa 61.483.