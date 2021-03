Predsednik brez maske, gospodarstvo brez virusa

V nadaljevanju preberite:

Trenutek, ko najvišji partijski in državni voditelji slovesno vstopajo v dvorano Velike palače narodov, je vedno vznemirljiv. Debele rdeče preproge so očiščene, lesene klopi zloščene do visokega sijaja, več kot 2800 ljudskih poslancev stoji v vojaško neoporečnih vrstah, vojaški orkester v ozadju pa igra koračnico, ki dviga moralo.



Tako so tudi včeraj dopoldne v dvorano z velikansko rdečo peterokrako zvezdo na stropu ob spremljavi pihalne godbe in zvokih ploskanja vkorakali predsednik Xi Jinping, premier Li Keqiang in vsi člani politbiroja centralnega komiteja Komunistične partije. Že po tem, da – v nasprotju z vsemi drugimi – niso nosili zaščitnih mask, je bilo mogoče slutiti, da je glavna tema zasedanja najvišjega zakonodajnega telesa zmaga nad pandemijo.