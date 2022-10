Predsednik Burkina Fasa po državnem udaru odstopil in pobegnil

Potem ko so oborožene sile Burkina Fasa v petek izvedle državni udar in odstavile predsednika Paul-Henrija Sandaogoja Damibo, je ta po navedbah verskih in lokalnih voditeljev v nedeljo privolil v odstop. Kmalu zatem je menda pobegnil v Lome, glavno mesto Toga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Podpolkovnik Paul-Henri Sandaogo Damiba je ponudil svoj odstop, da bi preprečil resne človeške in gmotne posledice,« so v izjavi zapisali verski in lokalni voditelji. Pojasnili so, da je njegova odločitev sledila pogovorom med Damibo in novim samooklicanim voditeljem Ibrahimom Traorejem, na katerih je menda Damiba postavil sedem pogojev za svoj odstop.