Pripravite robčke, nocoj prihajajo Prijatelji

V nadaljevanju preberite:

Televizijska serija Prijatelji, eden od največjih fenomenov devetdesetih let, se ob veliki medijski pozornosti znova vrača v posebni epizodi­ Friends:­ Reunion­ (srečanje). Courteney Cox Arquette (Monica), ­David Schwimmer (Ross), Jennifer Aniston (Rachel), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe) in Matt LeBlanc (Joey) se bodo sprehodili skozi scenografije izvirne tv-serije, stanovanja njihovih likov in kultno kavarno v Greenwich ­Villageu Central Perk.

Čeprav so se kritiki že takrat obregnili ob plehek scenarij o skupini fotogeničnih belopoltih ljudi, starih nekaj več kot dvajset let, ki jim je edini resen izziv v življenju pitje kave, so jo posvojile generacije, tudi tiste, rojene v devetdesetih in po letu 2000. FOTO: promocijsko gradivo



Brezbrižni, mladi in samski

Ona je tvoj jastog V pričakovanju ponovne združitve Prijateljev so znova oživele strani z najljubšimi replikami, med katerimi, zanimivo, kraljuje tista, ko Phoebe komentira ljubezensko vez med Rachel in Rossom. »Ona je tvoj jastog! Dajte no, fantje! Ne veste, da je splošno znano dejstvo, da se jastogi zaljubijo in parijo do konca življenja, in v resnici lahko vidite stare pare jastogov, kako se sprehajajo in držijo za klešče ... Vidite, ona je tvoj jastog!« O tem, da so v realnosti jastogi precej promiskuitetni, zdaj ne bomo. Iz Phoebejinih ust je prišel še en kultni stavek, ko vsi ugotovijo, da imata Monica in Chandler skrivno razmerje. »Ne vedo, da vemo, da onadva vesta, da vemo.«

Stari prijatelji se bodo sprehodili skozi scenografije izvirne serije, stanovanja in kultno kavarno Central Perk. FOTO: Shutterstock

Televizijska serija Prijatelji, eden od največjih fenomenov devetdesetih let, se ob veliki medijski pozornosti znova vrača v posebni epizodi­ Friends:­ Reunion­ (srečanje). Courteney Cox Arquette (Monica), ­David Schwimmer (Ross), Jennifer Aniston (Rachel), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe) in Matt LeBlanc (Joey) se bodo sprehodili skozi scenografije izvirne tv-serije, stanovanja njihovih likov in kultno kavarno v Greenwich ­Villageu Central Perk.Srečali se bodo tudi zvezdniki, ki so se v desetletju pojavili v tv-seriji kot posebni gostje, med njimi David Beckham, Lady Gaga, Taylor Swift, Tom Selleck in Justin Bieber, James Corden, seveda ne bo manjkala igralka Maggie Wheeler, ki je v nanizanki igrala Janice, Chandlerjevo nekdanje dekle, in Reese Witherspoon, ki jo oboževalci tv-serije poznajo kot Jill, Rachelino sestro.Kakorkoli, po trailerju sodeč nas čaka čustveno nabita epizoda, ki seveda nima vnaprej določenega scenarija, producirali so jo avtorji tv-serije Kevin S. Bright, Marta Kauffman in David Crane skupaj z igralci ter Benom Winstonom, ki jo je tudi režiral.Ko so se Prijatelji leta 1994 prvič pojavili na tv-mreži NBC, si nihče ni mislil, da bo nanizanka postala tak globalni fenomen. Zadnja oddaja spomladi leta 2004 je imela eno od najvišjih gledanosti v zgodovini televizije, ogledalo si jo je več kot 51 milijonov gledalcev v ZDA. Ko so podaljšali pogodbo za deseto in zaključno sezono, se je NBC strinjal, da bo podjetju Warner Bros. plačal 10 milijonov dolarjev licenčnega honorarja za epizodo, in Prijatelji so postali najdražja tv-serija vseh časov v najbolj ­gledanem televizijskem terminu.Protagonisti – brezbrižni, mladi in samski – so z gledalci iskali izhod iz prehitrega življenjskega sloga, ki so ga prinesla devetdeseta. Čeprav so se kritiki že takrat obregnili ob plehek scenarij, nanizanko pa označili za plehko fantazijo o skupini fotogeničnih belopoltih ljudi, starih nekaj več kot dvajset let, ki jim je edini resen izziv v življenju pitje kave, so jo posvojile generacije, tudi tiste, rojene v devetdesetih in po letu 2000.Nič čudnega, da je že pred nekaj leti izšla knjiga Kelsey Miller I'll Be There For You (Tu bom zate), v kateri analizira fenomen Prijateljev in poskuša odgovoriti na vprašanje, kako je mogoče, da je bila tv-serija tako uspešna in še naprej navdušuje nove generacije. Očitno je bila s tematiko ter lahkotnimi, zabavnimi dialogi in zapleti zanimiva za mlade na prehodu v odraslost, ko zapustiš primarno družino in si v procesu, da si boš ustvaril novo.Generacija X, ki ji pripadajo tako liki v tv-seriji kot njeni prvi, najbolj navdušeni gledalci in gledalke, je bila namreč med prvimi, ki je podaljšala prehod v odraslost, se izogibala prehitri poroki in prisegala na družabno življenje ter pomen prijateljstva.Nanizanka bi se morala najprej imenovati Insomnia Café, v njej je dolge pogovore spodbujalo nenehno pitje kave, in je dejansko vplivala na povečano potrošnjo kave v ZDA, tudi sicer je opazno vplivala na popularno kulturo, lansirala številne modne trende, med njimi pričesko a la Rachel, ki je še vedno zaščitni znak Jennifer Aniston.Kakorkoli, nocoj bodo vsi novi mladi in malo manj mladi oboževalci tv-serije lahko pripravili robčke, najverjetneje bo srečanje Prijateljev zanimiv preplet resničnih in filmskih likov, poln anekdot, poslastica za vse, ki so devetdeseta leta preživeli v ­njihovi družbi.