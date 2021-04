Prvi poberejo smetano, mi pa zaostajamo

V nadaljevanju preberite:

Izdelki iz industrijske konoplje sodijo v eno izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog na svetu in v Sloveniji. Štiri največja slovenska podjetja, ki se ukvarjajo s trženjem izdelkov iz industrijske konoplje (tako imenovanih izdelkov CBD ) so že v letu 2018 imela 20 milijonov evrov letnega prometa. To je več, kot prinaša prodaja medu vseh 10.000 slovenskih čebelarjev skupaj. Vendar Slovenija že v primerjavi s sosedami zaostaja. Kaj bi bilo treba narediti?