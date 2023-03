Rana od noža je segala vse do žrela

V nadaljevanju preberite:

Vinko Pohar je kriv, da je 2. januarja lani, bilo je deset minut pred polnočjo, v domu upokojencev v Preboldu poskusil vzeti življenje Srečku Hladinu, s katerim sta prej že nekaj mesecev sobivala v sobi. Celjska okrožna sodnica Ingrid Lešnik je 65-letnika za poskus uboja 71-letnega sostanovalca obsodila na sedem let zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Pohar je tiste noči prišel do Hladinove postelje, ko je ta že spal in se tako ni mogel braniti. Zbudil ga je šele pekoč občutek, ko ga je Pohar z nožem na preklop zabodel v levi del vratu in mu povzročil šest centimetrov globoko vbodno rano, ki je močno krvavela.

Zabodeni Hladin je Poharja odrinil in se močno okrvavljen napotil v domsko ambulanto, kjer so ga zaposlene oskrbele in poklicale reševalce ter policijo. »Poharju tako ni uspelo dokončati dejanja in je ostalo zgolj pri poskusu uboja po 115. členu kazenskega zakonika,« je prebrala sodbo sodnica Lešnik, ki je Poharja obsodila na sedemletno zaporno kazen.