Salahu po sezoni velikih razočaranj nova posamična nagrada

Po sezoni velikih razočaranj je egiptovski zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah vendarle dobil nekaj zadoščenja, saj so ga za najboljšega posameznika sezone 2021/22 izbrali še kolegi iz premier league. Salah je bil z reprezentanco Egipta najprej poraženec velikega finala afriškega prvenstva, sledila pa sta še neuspeha v premier league in ligi prvakov, čeprav je vmes z Liverpoolom osvojil pokal FA in ligaški pokal.

V premier league si je Manchester City šele v zadnjih minutah tekme z Aston Villo zagotovil tri točke, s katerimi je ubranil naskok pred Liverpoolčani, ti so nato izgubili še v finalu lige prvakov proti Realu iz Madrida (0:1), največ priložnosti za zmago v Parizu je zapravil ravno Salah.

Zadetki Mohameda Salaha, po zaslugi katerih je osvojil zlati čevelj oz. si ga je razdelil s Tottenhamovim južnokorejskim asom Son Heung Minom:

»Z leti si bolj stabilen in točno veš, kaj si želiš v nogometu, zato poskušam ostati res umirjen in pomagati ekipi,« je dejal Egipčan, s 23 goli skupaj s Son Heung Minom (Tottenham) tudi prvi strelec premier league.

»Menim, da so mi zato tudi podelili nagrado za najboljšega organizatorja igre, ker se bolj zavedaš igre in tako poskušaš izboljšati ljudi okoli sebe, s tem pa izboljšaš tudi lastne predstave,« je dodal Salah, ki je prejel tudi prestižno novinarsko nagrado FWA. Nagrada sidnikata PFA je zanj že druga v karieri, tretjo posamično nagrado pa je za predstave v sezoni 2021/22 prejel belgijski vezist prvaka Man. Citya Kevin De Bruyne, ki so ga za najboljšega okronali pri vodstvu premier league.