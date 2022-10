Šest oksrbovanih stanovanj v Rogaški slatini

Republiški stanovanjski sklad je v Rogaški Slatini otvoril 6 oskrbovanih stanovanj, ki bodo namenjeni starejšim osebam. Trak so prerezali direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec, župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič in direktor podjetja Panles oprema Robert Pažon. Remec je ob tem poudaril, da je bila gradnja velik izziv, ker je projekt javna in zasebna investicija. Gre za primer dobre prakse in sodelovanja občine, Stanovanjskega sklada RS in zasebnega investitorja. »Od vsega začetka sem verjel, da je prava pot kupovati stanovanja po vseh statističnih regijah,« je dejal. Od privatnih investitorjev so jih po Sloveniji odkupili več kot 500 in s tem tudi podprli razvoj lokalnih gradbenih izvajalcev.