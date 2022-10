Skala, ki je priletela v hotel, naj bi bila usodna za Slovenko

Po poročanju agencije Reuters je skala, ki se je v zgodnjih jutranjih urah utrgala s hriba, uničila dve sobi v hotelu Markos Studios. V njej naj bi spala 47-letna Slovenka, za katero je bila skala usodna. Njenega osemletnega sina so uspeli rešiti. Na nesrečnico naj bi se zrušile hotelske stene, poškodovale pa naj bi tudi sina, ki so ga gasilci po eni uri potegnili iz ruševin in odpeljali v bolnišnico.

Grški mediji si niso enotni, ali je žrtev Slovakinja, Slovenka, Čehinja ali celo Litvanka. Njen 51-letni mož, ki je spal v drugi sobi, jo je srečno odnesel.

Družina bi se morala danes, kot še piše Reuters, vrniti domov.