Slovenci so načeli mrežo, Finska je neizprosna

Slovenska hokejska reprezentanca začenja tekmo s Finsko, ki je v vlogi izrazitega favorita. Varovanci Eda Terglava so na SP prišli tudi z željo po skalpu katere od zvezdniških reprezentanc, v slovenskem taboru so optimistični, da se to lahko zgodi že danes. Proti Latviji so dvignili raven igre, potrebno bo omejiti napake in črne minute v igri.

Mrk sredi druge tretjine je Slovencem odnesel možnost za zmago proti Latviji. Prvo tretjino so igrali dobro, niso dovolili veliko priložnosti tekmecem in ostali brez izključitve, prav disciplina je ena od osnovnih zahtev Terglava. Proti Finski je zmaga malo verjetna, a ne nemogoča: na tem SP Skandinavci še niso pokazali šampionskega obraza.

Slovenija bo jutri (20.20) igrala s Švedsko, ključni v boju za obstanek pa bosta tekmi z Avstrijo (nedelja, 16.20) in Francijo (ponedeljek, 16.20).