Nekdanji finski čudežni deček zrežiral tretjo zmago Zvezd

Hokejisti moštva Dallas Stars so na pragu finala zahodne konference v NHL oziroma polfinala v bitki za Stanleyjev pokal. Potem ko so ponoči pred svojimi navijači s 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) premagali igralce kluba Winnipeg Jets, v tej seriji vodijo že s 3:1 v zmagah.

Veliki junak tokratnega dvoboja je bil znova Finec, in sicer Mikael Granlund, ki je zabil vse tri gole za Zvezde. Mrežo gostov, ki so bili najuspešnejši v rednem delu prvenstva najmočnejše hokejske lige na svetu, je 33-letni as iz Oulunsaloja pri Ouluju, načel v deveti minuti, svoj drugi zadetek na tekmi je prispeval v 38. minuti, trojček golov pa je zaokrožil v 48. minuti. To je bil sploh prvi njegov »hat-trick«​ v končnici NHL.

Granlund je sicer nekoč veljal za finskega čudežnega dečka hokeja na ledu, potem ko je na svetovnem prvenstvu leta 2011 v polfinalu zablestel s spektakularnim zadetkom proti Rusiji, ko si je plošček za vrati dvignil na palico in ga nato prek rame vratarja Konstantina Barulina zabil v gol pod prečko.

S podajama sta to pot pomemben delež k zmagi Dallasa prispevala tudi njegova rojaka Mikko Rantanen, z 19 točkami (9 golov + 10 podaj) vodilni strelec v letošnjem »playoffu«​, in Miro Heiskanen, ki je odigral prvo tekmo po daljšem okrevanju zaradi poškodbe levega kolena. Častni zadetek za Winnipeg je dosegel Danec Nikolaj Ehlers​; v 22. minuti je izenačil na 1:1 in vlil nekaj upanja za gostujočo zasedbo, ki pa je moralo na koncu vnovič priznati premoč domačemu moštvu.