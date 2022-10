Slovenski start up FitBeat prejel 25 milijonsko investicijo

Tehnološki start up FitBeat, zasnovan za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in reševanje vse večjih težav s pomanjkanjem gibanja s pomočjo sodobnih tehnologij, je podpisal sodelovanje z mednarodnim skladom GEM Digital Limited v višini 25 milijonov ameriških dolarjev. Vsak dom, pisarna ali javni prostor se bodo zdaj lahko spremenili v okolje za vadbo, so sporočili iz Fit Beat.

FitBeat je domači projekt s slovenskim znanjem, ki dosega uporabnike po vsem svetu. S spletno platformo in mobilno aplikacijo v svojem ekosistemu združuje vse akterje aktivnega življenjskega sloga (profesionalne trenerje, prehranske dodatke, personalizirane treninge), sodobno tehnologijo in plačilne sisteme prihodnosti – kripto valute.