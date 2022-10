Stavka v Hitu je končana

Hitove igralnice bodo spret nemoteno poslovale. V Hitu so namreč zaposleni v zadnja dva konca tedna stavkali, saj so zahtevali dodatke za delo ob koncih tedna, višje plače, boljše pogoje dela ter začetek pogovorov o pravilnikih o delovni uspešnosti in napredovanju. Iz družbe so sinoči sporočili, da sta sindikat in vodstvo le dosegla kompromisni dogovor, ki pomeni zaključek stavke in je podlaga za začetek pogajanj za novo podjetniško kolektivno pogodbo in plačni sistem v družbi. Drugih podrobnosti niso razkrili.