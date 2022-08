Svetovno gospodarstvo leta 2022 – Kaj lahko pričakujemo?

Eden od negativnih dejavnikov je, da je bila večina zadnjih pomembnih napovedi o gospodarski rasti objavljena v tednih, preden je svet zajela varianta omikron. Takrat je prevladovalo razpoloženje, da je okrevanje res za vogalom, saj je MDS za leto 2022 napovedoval 4,9-odstotno rast, OECD pa 4,5-odstotno. Te številke so nižje od približno 5- do 6-odstotne svetovne rasti, ki naj bi bila dosežena leta 2021, vendar to predstavlja neizogibni odboj od ponovnega odprtja po pandemičnem dnu leta 2020.

Kakšna bo torej posledica omikrona na stanje gospodarstva?

Vemo že, da je omicron vplival na predbožični čas, saj je na primer prizadel gostinstvo v Združenem kraljestvu, ker so se ljudje izogibali restavracijam. V prihodnjih mesecih bo kombinacija povečanih omejitev, previdnih potrošnikov in ljudi, ki bodo vzeli bolniški dopust, verjetno terjala svoj davek.

Vendar pa dejstvo, da se zdi nova različica blažja, kot so se sprva bali, verjetno pomeni, da bodo omejitve odpravljene hitreje in da bo gospodarski učinek zmernejši, kot bi lahko bil. Izrael in Avstralija na primer kljub velikemu številu primerov že sproščata omejitve. Hkrati pa, dokler se zahod ne bo spopadel z zelo nizko stopnjo cepljenja v nekaterih delih sveta, ne bodite presenečeni, če bo še ena nova različica povzročila dodatno škodo javnemu zdravju in svetovnemu gospodarstvu.

Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko se bo verjetno nadaljevala tudi leta 2022 FOTO: Delo

Britanski center za ekonomske in poslovne raziskave (CEBR) je tik pred božičem objavil novejšo napoved za leto 2022. Napovedal je, da bo svetovna rast letos dosegla 4 % in da bo celotno svetovno gospodarstvo doseglo novo rekordno vrednost 100 bilijonov ameriških dolarjev (74 bilijonov funtov).

Vprašanje inflacije

Še ena velika neznanka je inflacija. Leta 2021 smo bili priča nenadnemu in močnemu porastu inflacije, ki je bil posledica obnovitve svetovne gospodarske aktivnosti in ozkih grl v svetovni dobavni verigi. Veliko se je razpravljalo o tem, ali se bo ta inflacija izkazala za začasno, centralne banke pa so se znašle pod pritiskom, da bi zagotovile, da se inflacija ne bo spiralno povečala.

FOTO: Delo

Evropska centralna banka, Federal Reserve in Bank of Japan so se doslej vzdržale dviga obrestnih mer z zelo nizkih ravni. Angleška centralna banka pa je upoštevala nasvet Mednarodnega denarnega sklada in decembra zvišala obrestne mere z 0,1 % na 0,25 %. To je premalo, da bi zajezila inflacijo ali naredila kaj dobrega, razen da bi povečala stroške zadolževanja za podjetja in zvišala hipotekarna plačila za gospodinjstva. Kljub temu trgi stavijo, da bo sledilo še več dvigov obrestnih mer v Združenem kraljestvu in da bo tudi Fed spomladi začel dvigovati obrestne mere.

Politika in svetovna trgovina

Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko se bo verjetno nadaljevala tudi leta 2022. Dogovor med državama v "prvi fazi", v katerem se je Kitajska zavezala, da bo v letih 2020 in 2021 povečala nakupe določenega ameriškega blaga in storitev za skupno 200 milijard USD, je za približno 40 % zgrešil svoj cilj (stanje konec novembra).

Dogovor se je iztekel in veliko vprašanje za mednarodno trgovino v letu 2022 je, ali bo sklenjen nov dogovor "faze 2". Pri tem je težko biti posebej optimističen: Donald Trump je sicer že zdavnaj zapustil svoj položaj, toda strategija ZDA glede Kitajske ostaja izrazito trumpovska, pri čemer Joe Biden Kitajski ni ponudil nobenega pomembnega popuščanja.