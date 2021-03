Terenski prestiž za mlajše kupce

Sedenje je v 4,36 metra dolgem avtomobilu posledično nižje, a zato preglednest ni nič slabša. FOTO: Aljaž Vrabec

BMW X2 xDrive25e

Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana

Cena: 48.150 evrov, testno vozilo 64.539 evrov

Izpust CO 2 (WLTP): 38 / 41 g/km

Euro NCAP (2015): *****



Notranjost je tipična za vozila BMW. FOTO: Aljaž Vrabec

V prtljažniku je prostora za 410 litrov. FOTO: Aljaž Vrabec

Pogon je enak, kot smo ga že preizkusili nedavno v X1. FOTO: Aljaž Vrabec

Vtičnica za polnjenje baterije je pri sprednjem levem kolesu. FOTO: Aljaž Vrabec

Zadnji stebriček je širši, na njem je znak BMW. FOTO: Aljaž Vrabec

Z oznako X2 bi moral biti večji od X1, a vendar je X2 od X1 za slabih devet centimetrov krajši in približno toliko tudi manjši, imata pa zato isto medosno razdaljo. X2 ima tudi bolj kupejevski videz in želi nagovarjati mlajše kupce.Tudi sicer ne spominja kaj preveč na športne terence. Že sprednja maska je drugačna v primerjavi s terensko družino X, stranski del ima nižje steklene površine, zadnji stebriček je širši, na njem pa je znak BMW. To tržno nišo avtomobilov želijo zapolniti recimo tudi pri Audiju s Q2, vendar je BMW posel bolje uspel; X2 je namreč bolj dodelan avtomobil in premore prestiž oznake X.Sedenje je v 4,36 metra dolgem avtomobilu posledično nižje, a zato preglednost ni nič slabša. Zaradi iste medosne razdalje tudi prostornost ni nič manjša kot pri X1, le zadaj bodo vseeno lažje sedeli nižje rasli. Kljub temu je v primerjavi z X1 manjši prtljažnik, v tej priključno hibridni različici pa nekaj prostora vzame tudi baterija pod zadnjimi sedeži, tako ima testni X2 v prtljažniku za 410 litrov prostora.Potniška kabina je za poznavalcev avtomobilov BMW že prepoznavna, saj ima X2 enake rešitve kot ostali avtomobili tega proizvajalca, še najbolj spet spominja na X1. Logičnost razporeditve vse stikal je na pravi ravni, manjša pa bi lahko bila prestavna ročica šest-stopenjskega samodejnega menjalnika. Ta ima pretvornikom navora in omogoča prednji, zadnji ali štirikolesni pogon, odvisno od izbranega načina vožnje. Prednji kolesi sicer poganja bencinski motor, zadnji pa elektromotor.Pogon je enak, kot smo ga že preizkusili nedavno v X1. Zmogljivost litij-ionove baterije je 9,7 kWh, od tega je 8,8 kWh na voljo za električno vožnjo. Če boste baterijo polnili doma, boste rabili približno pet ur, na hitrih polnilnicah tri ure. Električne energije je bilo dovolj za približno 37 kilometrov, a je res, da smo ga preizkušali v najbolj mrzlih dneh leta, spomladi ali jeseni bi izkoristek gotovo boljši.Vsekakor je jasno, da je priključni hibrid najboljši za uporabnike, ki vsak dan opravijo okoli štirideset kilometrov vožnje, avtomobil pa lahko doma polnijo preko noči. Če prevozijo več kilometrov, pa ne rabijo iskati električne polnilnice, ker mirno porabljajo bencinsko gorivo.Motorni sklop sestavljata 1,5-litrski bencinski motor z močjo 125 konjev (92 kW) in elektromotor z močjo 95 konjev (70 kW), kar skupno nanese zelo spodobnih 220 konjev (162 kW). Do stotice sicer požene v 6,8 sekunde in doseže hitrost 195 kilometrov na uro, na elektriko pa se lahko najhitreje peljete pri 135 kilometrih na uro.Skupna poraba v času testnih voženj je znašala nekaj manj od štirih litrov na sto prevoženih kilometrov, samo na bencinsko gorivo pa je bila poraba okoli sedmih litrov.