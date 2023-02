Odpustil naj bi še 200 zaposlenih

Ameriško tehnološko podjetje Twitter naj bi odpustilo še 200 zaposlenih oziroma deset odstotkov delovne sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na časnik The New York Times. Gre za še eno v vrsti odpuščanj pri Twitterju in tudi širše v ameriškem tehnološkem sektorju.

Med odpuščenimi delavci naj bi bili tudi produktni vodje, strokovnjaki za podatkovne baze in inženirji s področja strojnega učenja; torej načeloma zelo dobro plačani vrhunski strokovnjaki.

Družba naj bi odpustila tudi vodjo produktnega razvoja Esther Crawford, eno redkih predstavnikov vodstva, ki po prevzemu Twitterja s strani Elona Muska oktobra lani ni dala odpovedi ali bila odpuščena.

Odpuščanja so v zadnjih mesecih napovedala tudi mnoga druga velika tehnološka podjetja, med drugim Google, Amazon, Meta in Microsoft. Kot ocenjujejo analitiki, je višek delovne sile tudi posledica obsežnega zaposlovanja v času pandemije covida-19, ko je množičen prehod na delo od doma povečal povpraševanje po strojni in programski opremi.