Umetna inteligenca, nova umetnica?

V kolumni preberite:

Že nekaj mesecev krožijo po spletu umetniške slike. Na njih so prikazani fantastični svetovi, politiki v kostumih stripovskih junakov, Jaka Racman v slogu Picassa, Donald Trump v slogu Rembrandta. Poleg slik je pripisano ime umetnika. A imena niso človeška: ustvarili so jih Dall-e, Midjourney, Wombo, Nightcafe. Avtorji slik niso ljudje; naredili so jih programi z umetno inteligenco.