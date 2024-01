V letalski nesreči umrl nemški hollywoodski igralec Christian Oliver

V letalski nesreči je umrl v Nemčiji rojeni hollywoodski igralec Christian Oliver. Smrt ga je doletela skupaj s hčerama na manjšem letalu, ki je kmalu po vzletu strmoglavilo v Karibsko morje. Umrl je na krovu zasebnega enomotornega letala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V nesreči je poleg 51-letnega igralca ter njegovih 10- in 12-letnih hčera umrl tudi pilot. Letalo je v četrtek kmalu po poldnevu potovalo iz Bequie, majhnega otoka v Grenadinah, proti Sveti Luciji. Na kraj nesreče so prišli ribiči, potapljači in obalna straža.

Christian Oliver se je rodil kot Christian Klepser v Nemčiji, nato pa je odšel v ZDA, kjer je sprva delal kot maneken. Kasneje se je udeležil izobraževanj o igralstvu v New Yorku in Los Angelesu. Na velikem platnu je leta 2006 zaigral ob Georgu Clooneyju v filmu Dobri Nemec, nastopil je tudi v akcijskem filmu Dirkač dve leti kasneje.