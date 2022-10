V Sloveniji samo sedem izvedencev za družinske spore

Podrobna analiza, ki jo je v zvezi s pomanjkanjem izvedencev za področje reševanja družinskih sporov opravilo sodstvo, je pokazala, da sodišča prve stopnje družinske postopke praviloma vodijo dobro. Sodiščem je bilo na podlagi ugotovitev posredovanih nekaj priporočil, s pomočjo katerih bi lahko svoje delo na tem področju še dodatno izboljšala, ključna ugotovitev analize pa vseeno ostaja dejstvo, da na trajanje postopkov v družinskih zadevah še vedno v največji meri vplivajo težave s hudim pomanjkanjem sodnih izvedencev.

Ugotovitve analize kažejo, da prihaja zaradi pomanjkanja izvedencev do resnih zastojev v postopkih. Največje težave v zvezi s tem imajo na Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer obravnavajo tudi največje število družinskih zadev. Družinski postopki v vseh analiziranih primerih so sicer povprečno trajali od 14 mesecev do dveh let, na višjih sodiščih pa največ dva meseca, a se je stanje na prvostopenjskih sodiščih v zadnjem letu še bistveno poslabšalo. Glede na podatke prvostopenjskih sodišč je namreč trenutno v celotni Sloveniji na razpolago samo še sedem izvedencev, zato je treba na začetek izdelave izvedenskega mnenja čakati že eno leto.