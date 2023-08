V trčenju letal umrli trije ukrajinski vojaški piloti

V trčenju dveh letal na severu Ukrajine so umrli trije vojaški piloti, je danes sporočila ukrajinska vojska, ki je nesrečo označila za grozljivo. Gre za udarec za ukrajinske zračne sile, ki si prizadeva zagotoviti napredne lovce F-16, da bi okrepila svojo protiofenzivo.

Trčenje se je zgodilo v severni regiji Žitomir, v njem pa sta bila udeleženi dve letali L-39, namenjeni urjenju za boj, so sporočili in dodali, da preiskava še poteka.

»Izrekamo sožalje družinam žrtev. To je vse nas boleča in nepopravljiva izguba,« so zapisale ukrajinske zračne sile.

Enega od pilotov, ki so umrli, je tiskovni predstavnik sil Jurij Ignat označil za mladega vojaka z »mega znanjem in mega talentom«. »Major Andrij Pilščikov je posvetil svoje kratko, a svetlo življenje bojnemu letalstvu,« je dejal in dodal, da je sanjal o letalih F-16 na ukrajinskem nebu.

Ukrajina že dlje časa zahodne države poziva k dobavi bojnih letal F-16. Prejšnji teden so ZDA odobrile prenos nizozemskih in danskih letal F-16 v Ukrajino. Nizozemska jih bo Ukrajini po besedah Zelenskega dobavila 42, Danska pa 19. V četrtek je dobavo F-16 Ukrajini naznanila tudi Norveška.