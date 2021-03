Ali avtizem spada med motnje ali nevrodiverziteto?

Motnja v percepciji



Asperger in nacizem

Avtisti so sposobni, imajo celo prenekatere talente, a kljub temu potrebujejo pomoč in podporo. Predvsem zato, ker so naše vrednote in življenjske okoliščine postavljene tako, da še vedno ne najdejo svojega mesta in ostajajo na obrobju. Pripustimo jih k sebi, pojdimo jim naproti in vsem bo bolje.



Moč filma Rain Man

FOTO: Getty Images/istockphoto



Vključitev posebnosti avtističnega plemena

Kot pravi Silberman, so v srednjem veku morda prepisovali rokopise, bili uglaševalci instrumentov ali tkalci, morda alkimisti, danes pa delajo pri Googlu, Facebooku, Applu. Delujejo kot »pleme« s svojo zgodovino, rituali, moralo, igro in sporazumevanjem.

je raziskovalni novinar in urednik pri reviji Wired. Za knjigo Neurotribes je bil večkrat nagrajen, med drugim z nagrado Samuela Johnsona za neleposlovje leta 2015. Predgovor je napisal, znameniti nevrolog, in v njem med drugim zapisal, da »ne pozna nikogar, ki bi porabil toliko časa preprosto za to, da posluša in poizkuša razumeti, kaj pomeni biti avtističen«.Nabor ljudi in dogodkov, ki jih Silberman predstavi v knjigi, je res fascinanten. Kot mnogi sem se spraševala, ali je morda kakorkoli osebno vpleten, ker si je težko predstavljati, da nekdo piše s tako angažiranostjo in emocionalnim nabojem brez osebne izkušnje. Sam je na svoji spletni strani povedal, da ni in da nima družinske povezave z avtizmom. Knjigo je podnaslovil Zapuščina avtizma in kako bolj pametno razmišljati o ljudeh, ki razmišljajo drugače.Zgodba se dogaja na več ravneh. Najprej je pripoved o ekscentrikih skozi zgodovino, vedno so bili tu. Sami, a ne nujno osamljeni, ritualisti, znotraj svojih strokovnih zgodb lahko zelo uspešni. V zadnjih desetletjih jih je duh časa potegnil z obrobja in jim dal bolj osrednjo vlogo: največkrat v tehničnih znanostih, predvsem računalništvu. Kot pravi Silberman, so v srednjem veku morda prepisovali rokopise, bili uglaševalci instrumentov ali tkalci, morda alkimisti, danes pa delajo pri Googlu, Facebooku, Applu. Delujejo kot »pleme« s svojo zgodovino, rituali, moralo, igro in sporazumevanjem. Tehnologija, ki so jo sami (so)ustvarjali, jih je dvignila na površje in jim pomagala do (samo)uveljavitve.Po drugi strani se zdi, da z milijardami podložene raziskave v genetiki avtizma in odkritje več kot tisoč kandidatnih genov ter na stotine de novo mutacij, povezanih z avtizmom, niso dali odgovora. Ali pač? Tudi to, »da če imaš sto otrok z avtizmom, imaš sto različnih genetskih vzrokov«, kot trdi nevrogenetikz University of California Los Angeles (UCLA), je pomembno vedeti.Danes bistveno več vemo o epigenetiki, znanosti o dejavnikih, ki povezujejo gene in okolje. Lista možnih okoljskih dejavnikov se vsak dan daljša, vendar to bistveno ne vpliva na kvaliteto življenja avtistov in njihovih družin. Znanstveniki, kot pravi Silberman, naredijo točno to, za kar so plačani. Starši pa si zastavljajo drugačna vprašanja: kako lahko pomagam svojemu otroku, kako naj ga šolam, kaj bo z njim, ko mene več ne bo?V okviru medicine Silberman zoperstavi dve ključni zgodbi, ki sta zaznamovali odnos do avtizma in avtistov. V ZDA sta bila to najprej, otroški psihiater, po rodu iz ukrajinske židovske družine, ki je z ženo in hčerko emigriral v ZDA med prvo in drugo svetovno vojno, in, vojaški psiholog, rojen v družini ruskih židovskih emigrantov. Kanner je avtizem postavil v kontekst »trde« psihiatrije. In četudi je dopuščal možnost, da je avtizem prirojen, ga je vzročno povezal s »toksičnim« družinskim okoljem. Zanj je bil avtizem redek pojav in je v tem smislu kot velika strokovna avtoriteta zavrl zanimanje zanj za kar nekaj desetletij. Ker je prevladovalo prepričanje, da otrokom z avtizmom ni možno pomagati, jih je večina končala v institucijah.Rimland, tudi sam oče dečka z avtizmom, pa je sredi 60. let izdal knjigo in se v njej s trditvijo, da je avtizem prirojen in ne rezultat družinske dinamike, odmaknil od Kannerja. Rimland je bil prvi med strokovnjaki, na katerega so se starši lahko oprli in so že naslednje leto po izidu njegove knjige ustanovili National Society for Autistic Children. Rimland je tudi zaslužen za odmik avtizma od psihiatrije, saj je menil, da gre za »motnjo v percepciji«. Od 70. let dalje je bil pomemben podpornik raziskav o biološki osnovi avtizma.Novo upanje za starše na terapevtskem področju je prineslo predvsem delo psihologa, zaposlenega na UCLA, ki je predhodno delo, pionirja v operantnem pogojevanju, prenesel na področje avtizma, kasneje znano kot uporabna vedenjska analiza. Leta 1972 so v ZDA odprli prvo šolo za otroke z avtizmom in gluhe, prva zakonska podlaga za pravice otrok z manjrazvitostjo do svobodnega in prilagojenega javnega šolanja pa je bila postavljena leta 1975.Na drugi strani Atlantika se je v 30. letih prejšnjega stoletja začela povsem drugačna zgodba, znana predvsem po, pediatru, zaposlenem na otroški kliniki univerzitetne bolnišnice na Dunaju. Asperger je delal na oddelku t. i. terapevtske pedagogike v timu s psihologi, psihiatrom, specialnim pedagogom in nuno. Omenjeni tim je ustvarjal mikrookolje, kjer so se otroci počutili kar najbolj sprejeti in sproščeni in so jih lahko opazovali med dnevnimi aktivnostmi ter med igro in učenjem. To je bil prostor, kjer so »otroci in mladostniki lahko ponovno odkrivali potencial svoje človečnosti«.Asperger je ugotavljal, da so posebni talenti osrednji del njihovega avtizma, prav tako kot na drugi strani njihove težave pri socialnem vključevanju. Njihov poseben nabor spretnosti, sposobnosti, veščin in odnosov je poimenoval avtistična inteligenca. Zaposleni na oddelku za terapevtsko pedagogiko so svoje poslanstvo videli v tem, da otroke naučijo, kako njihovo avtistično inteligenco narediti učinkovito.Kakšen je bil Aspergerjev odnos do nacizma? Silberman izpostavlja, da se je Asperger v času, ko je Dunaj že postal prostor nacistične brutalnosti, zavzemal za otroke, ki so jih v imenu čiste rase namenili smrti. Takrat, ko je bilo na univerzi praktično obvezno članstvo v nacistični stranki NSDAP, se Asperger po pričevanju hčerke vanjo ni vključil. Osemdeset odstotkov zaposlenih na takrat najbolj prestižni medicinski fakulteti v Evropi je bilo odpuščenih. Pred priključitvijo Avstrije Nemčiji je na Dunaju delovalo več kot 5000 zdravnikov, od tega 3200 Židov, po priključitvi pa manj kot 750.V tej klimi »besnega fanatizma« je imel Asperger leta 1938 prvo javno predavanje o avtizmu, v katerem je poudaril povsem drug pogled v primerjavi z nacistično ideologijo rasne higiene: »Dobro in slabo pri osebi, njene spretnosti in primanjkljaji, so medsebojno pogojeni ter izhajajo iz istega vira. Naš terapevtski cilj mora biti, da osebo naučimo, kako lahko obvladuje svoje težave.« Po njegovi oceni so »posebni darovi teh otrok neločljivi od njihovih primanjkljajev«.Asperger je znan po opisu štirih, danes bi rekli visokofunkcionalnih otrok z avtizmom, zato je večina zgodovinarjev in klinikov v tem videla dokaz, da je imel izkušnjo samo s takimi otroki. Možno je, da je to naredil taktično, da bi s tem, ko bi pokazal bolj sposobne, tudi vse druge obvaroval pred »iztrebljanjem«. Asperger na avtizem ni gledal kot na redek pojav tako kot Kanner. Menil je tudi, da se avtizem pojavlja v različnih oblikah in stopnjah v vseh starostnih skupinah ter »da ostaja stalnica vse življenje«. Kanner Aspergerjevega dela ni nikoli omenil ali komentiral, četudi je zanj vedel.Na zapuščino dunajske šole se je navezala, angleška psihiatrinja, mama deklice z avtizmom, ki je glede na osebno izkušnjo ves čas kariere imela v mislih, kako čim bolj učinkovito pomagati in izboljšati življenje avtistov in njihovih družin. S svojimi raziskavami v 70. letih je ugotovila, da je število oseb z avtizmom bistveno večje, kot je bilo do tedaj znano. Podprta z Aspergerjevim člankom, ki ga je v angleščino prvič prevedel njen mož, je začela kampanjo za razširitev koncepta avtizma, predvsem z namenom, da omogoči pomoč in podporo tudi tistim, ki so zaradi Kannerjeve ozke definicije ostali brez pomoči. Zavzemala se je za to, da se avtizem namesto statične kategorije spremeni v dimenzijo, zato je vpeljala avtistični kontinuum, kasneje pa spekter. Poleg tega je predlagala uvedbo nove diagnoze aspergerjev sindrom, kot je sama povedala, predvsem zaradi socialne stigme, povezane z avtizmom.Njeno neutrudno delo za širitev koncepta avtizma je obrodilo sadove v četrti verziji Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), ki je izšla leta 1994. Silbermanu je Wingova povedala, da se je kasneje, ko je bilo že jasno, da bodo razširjeni diagnostični kriteriji vodili v enormno povečanje pogostosti avtizma, »počutila kot Pandora, potem ko je odprla skrinjico«. V Veliki Britaniji so se starši organizirali celo prej kot v ZDA. Predhodnica današnje National Autism Society (NAS) je bila ob pomoči skupine staršev ustanovljena že leta 1961.Silberman se v svoji knjigi natančno ukvarja tudi z nastankom filma Rain Man in ogromnim vplivom, ki ga je film imel na splošno zavedanje o avtizmu. »En film je naredil za avtizem več kot mi vsi skupaj v zadnjih dvajsetih letih,« je izjavila Ruth Sullivan, mama sina z avtizmom, ki je bila od začetka v prvih bojnih vrstah pri organiziranju staršev v nacionalno združenje. Več desetletij so bili starši glas svojih otrok. Z neverjetno energijo so spreminjali javno zavedanje, zakonodajo, se borili za terapevtske možnosti, možnosti šolanja, bivanja in zaposlitve in še in še.V 90. letih je prišlo do spremembe, ker so avtisti sami želeli biti svoj glas., ki je ena prvih javno spregovorila o svojem avtizmu in kasneje v mnogih knjigah približala svoj notranji svet, je pomagala razbiti desetletja dolgo obdobje sramu in stigme. Z avtobiografsko knjigo Emergence je bila prva, ki je dokazala, da se lahko avtistična oseba jasno izraža sama, s svojim glasom. Oliverju Sacksu, ki ji je posvetil del v svoji knjigi Antropolog na Marsu, je kasneje povedala: »Avtizem je del tega, kar sem.«je bil eden prvih odraslih avtistov, ki se je predstavil javno na spletu. Skupaj z Donno Williams je ustanovil prvo organizacijo, ki jo vodijo avtisti, imenovano Autism Network International (ANI). Člani ANI so začeli sebe imenovati avtisti namesto osebe z avtizmom. Menijo namreč, da izraz oseba z avtizmom pomeni, da je avtizem nekaj slabega. Tako kot ne govorimo o osebi z levoročnostjo ali muzikalnostjo, temveč o levičarju in glasbeniku, naj bi uporabljali tudi izraz avtist. Sinclair še pravi, da so jim računalniki kot medij prvič omogočili, da so taki kot kdorkoli drug in da se počutijo sprejete zaradi kvalitete svojih misli, ne govora. Avtisti so se organizirali tudi za sodelovanje pri javni politiki. Ena od takih organizacij je Asan, ustanovljena leta 2006. Med drugim so njeni člani sodelovali pri oblikovanju novih diagnostičnih kriterijev v DSM-V, ki je izšla leta 2013.Na svoji prvi konferenci leta 1993 so odrasli avtisti zaklicali staršem: »Ja, z avtizmom pride tragedija, vendar ne zato, ker smo, kar smo, temveč zaradi tega, kar se nam dogaja. Žalujte, če morate, za svojimi izgubljenimi sanjami, ne pa za nami. Mi smo živi, resnični in čakamo na vas.« ANI še vedno deluje kot inkubator za avtistično kulturo.je prvi zaznal pomen online skupnosti za ljudi z nevrološko različnostjo. Ocenjuje, »da bomo morda nekega dne ugotovili, da je bil internet za avtiste prav tako pomemben, kot je bil znakovni jezik za gluhe«. Zanj je nevrotipičnost samo ena od vrst nevronskih povezav, ki se v hightechu in računalništvu lahko izkaže za manj uspešno. »Morda je nevrodiverziteta enako pomembna za človeško raso kot biodiverziteta za življenje na splošno. Kdo lahko pove, katera oblika nevronskih povezav je najboljša v določenem trenutku?« Po njegovem ne gre samo za to, da so avtisti postali bolj vidni, ampak tudi za to, da je svet postal bolj avtističen.Paradigmo nevrološke različnosti je konec 90. let, študentka antropologije iz Avstralije, tudi sama z aspergerjevim sindromom, poimenovala nevrodiverziteta. Glavno sporočilo zagovornikov nevrodiverzitete je, da namesto da gledamo na avtizem kot napako, raje v njem prepoznajmo človeško genetsko zapuščino.Silberman je postavil delo Aspergerja in njegovih sodelavcev na osrednje mesto, ki vodi k paradigmi nevrodiverzitete, knjigo pa posvetil Wingovi, ki je Aspergerjevo delo nadaljevala.Ali avtizem spada med motnje ali nevrodiverziteto? Odgovor moramo iskati v družbenem procesu. Vključujoča družba ne gradi na motnjah, temveč na razlikah. Posamezniki, ki ne spadajo v »pleme« nevrotipičnih, zato v odprtih družbah niso motnja, temveč so spoznani kot obogatitev, ki imajo samo različne sposobnosti. Spadajo na področje nevrodiverzitete, ki zahteva svojevrstno pozornost, obravnavo in socializacijo. Pričakujejo pa tudi prilagoditev nevrotipične večine, da bo sposobna v svoj svet vključiti posebnosti avtističnega »plemena«.V Sloveniji smo vse od leta 2005, ko smo začeli postavljati temelje diagnostike in sistematične podpore za otroke z avtizmom, sledili konceptu pomoči, ki so ga razvili na oddelku za terapevtsko pedagogiko na Dunaju. Naša prizadevanja so šla vedno v smeri multidisciplinarnih timov, ki poleg zdravstvenih vključujejo tudi pedagoške strokovne profile. Za kratek čas, dobro leto, nam je na Inštitutu za avtizem uspelo postaviti bivalni center, ki je deloval v Mariboru in ga je financiral Norveški finančni mehanizem. To je bil poizkus ustvariti »naravne« okoliščine za učenje in socializacijo, kjer bi otroci dobili potrebno motivacijo in samozavest, da se lahko spopadejo z izzivi svojih posebnosti. Po koncu projekta žal ni bilo politične volje za nadaljevanje.Zdaj gre za to, da skupaj ustvarjamo čim bolj vključujoče okolje, kjer koli že, najbolj pomembno pa tam, kjer ti otroci preživijo največ časa – doma in v izobraževalnih ustanovah. Tu ne gre samo za tehnične podrobnosti fizičnih in pedagoških prilagoditev, gre za vrednote, ki jih živimo vsak zase in skupaj. Stopnja vključenosti v šole ne more biti večja, kot je tista v celotni družbi. In prav tu je pred nami največja naloga, da se naučimo sprejemati drugačne in drugačnost, predvsem pa odrasle avtiste. V okviru javnega zdravstva prav ti ne obstajajo. Gre za neverjetno ignoranco odločevalcev na ministrstvu za zdravje, ki so že dvakrat onemogočili, da bi začel delovati ustrezen zdravstveni program zanje. Sami ne zmorejo biti svoj glas, očitno tudi njihovi starši ne.Letošnje geslo kampanje največje nevladne evropske organizacije Autism Europe ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizma je: »Lahko se učim. Lahko delam.« Naj bo zaveza, da se tudi v Sloveniji na tem področju stvari premaknejo. Avtisti so sposobni, imajo celo prenekatere talente, a kljub temu potrebujejo pomoč in podporo. Predvsem zato, ker so naše vrednote in življenjske okoliščine postavljene tako, da še vedno ne najdejo svojega mesta in ostajajo na obrobju. Pripustimo jih k sebi, pojdimo jim naproti in vsem bo bolje.