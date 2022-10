Amerika se gleda v ogledalo in ne vidi same sebe

V intervjuju preberite:



Amerika je fragmentirana, Trump in njegovi podporniki še vedno vztrajajo, da so bile volitve leta 2020 ukradene, republikanci hočejo omejiti volilne pravice in vzpostaviti državne uradnike, ki ne bi upoštevali neugodnih volilnih rezultatov. Kako resne so razmere?

Trump in njegovi podporniki, ki trdijo, da so bile volitve ukradene zaradi covida ali kakega drugega dejstva, niso pomembni. Toda trditev, da je bilo štetje glasov napačno, je lažna in nezakonita, saj pri štetju glasov ni prišlo do nobene napake, ki bi lahko spremenila glasovanje v volilnem kolegiju. In 6. januarja so mnogi patriotski Američani, ki so bili zavedeni, protestirali, kar je sicer njihova pravica, tudi če sta bila tema ali razlog napačna.

Ampak nasilna vstaja in napad na prestolnico, na naš kongres, je kaznivo dejanje. Dejstvo, da takratni predsednik Trump ni storil vsega, kar je bilo mogoče, da bi ohranil in zaščitil ustavo, in preprečil, da bi do vstaje prišlo, oziroma da bi po tem, ko je že potekala, storil vse, kar je bilo mogoče, ko je šel od Bele hiše do cerkve svetega Janeza in tam držal Sveto pismo, in bi proti protestnikom uporabil solzivec, je kršitev njegove prisege. Je razveza med volivci in predsednikom Združenih držav Amerike.