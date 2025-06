Dan, ko poraz postane razlog za slavje

V nadaljevanju preberite:

Na današnji dan pravoslavna cerkev praznuje Vidov dan ali dan svetega Vida, ki ima v srbski zgodovini močan simbolni pomen. Leta 1389 so otomanske sile napadle srbsko vojsko v bitki na Kosovskem polju. Srbi so izgubili bitko in z manipulacijo in zlorabo zgodovine dobili razlog za praznovanje. Pred današnjim praznikom se tesnobno sprašujejo, kaj jim bo prinesel Vidov dan leta 2025. Študentski protestniki so za danes ob 18. uri sklicali veliki shod v središču Beograda na trgu Slavija in nihče si ne upa napovedati, kako se bo shod končal. Upajmo, da mirno.