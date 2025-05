Dodikovi iščejo rešilno bilko v tleh Republike Srbske

V nadaljevanju preberite:

Ključna vprašanja v ozadju zadnje v vrsti kriz v Bosni in Hercegovini so delitev državnega premoženja, zemljišča in domnevno velikanska najdišča strateško pomembnih surovin v podzemlju, je v maratonskem govoru poslancem Republike Srbske povedal na leto dni zapora obsojeni predsednik te entitete Milorad Dodik. Čeprav je opozicija med njegovim govorom zapustila dvorano, Dodik upa, da bo trditve o sto milijard evrov vrednih zalogah dragocenih rudnin slišal vsaj ameriški predsednik Donald Trump