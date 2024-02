Čas je, da spregovorimo o družini Von der Leyen

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini močno načenja gospodarsko in politično trdnost Evrope, hkrati pa se zaradi nenehnega in radodarnega milijardnega vlaganja (davkoplačevalskega denarja) v orožje in strelivo, ki se že dve leti trošita in uničujeta v jarkih in okopih frustrirajoče in smrtonosne pozicijske vojne, vse bolj kaže kot rešilna politična bilka za nekatere najvišje predstavnike EU. Nekako tako, kot sta vojna in masaker Palestincev v Gazi conditio sine qua non političnega preživetja Benjamina Netanjahuja.