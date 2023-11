Čas je za oranžni, morda celo rdeči alarm

V nadaljevanju preberite:

Če ne bomo imeli zadostnega števila usposobljenih vojakov in policistov, bosta naša varnost in sposobnost lastne obrambe nižji. Zaradi korupcije se bo javni denar stekal v žepe posameznikov. In za amorfno gmoto ne bo poskrbela država, temveč bo prepuščena »eliti«. In danes, ko je po nekaj dneh nekoliko zahtevnejšega dela polovica zaposlenih v javnih službah izgorelih, lahko samo upamo, da se Slovenija po nekaj letih ne spremeni v pravo pogorišče. Ali ni čas za razglasitev »rdečega alarma«?