Če ne spoštuješ narave, ne boš spoštoval niti ljudi

Film je posnel profesionalni fotograf in filmski ustvarjalec Matej Vranič z ekipo predanih sodelavcev. Navduševal je že njegov prvi celovečerni dokumentarni film Ptice jezer, ki je bil prikazan na številnih tujih festivalih in je prejel mnoge nagrade. Ko sem v Kinodvoru povsem padla v Divjo Slovenijo, sem premišljevala tudi o tem, da mora biti Matej Vranič izjemno potrpežljiv človek in velik perfekcionist. Ter seveda zaljubljenec v živali, ta prečudovita bitja. Pogovarjala sva se o vseh zapletih, ki se zgodijo pri snemanju takšnih dokumentarcev; živali so namreč izjemni, a zelo nepredvidljivi igralci.



Živali so k sreči zelo prilagodljive. Zelo veliko se jih je preselilo v mesta in predmestja, a tega sploh ne opazimo, ker se znajo dobro skriti in ker so aktivne predvsem ponoči. V prihodnosti bi rad naredil dokumentarec prav o živalih, ki živijo v mestu.