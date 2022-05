Če vam rečejo, da ne bo vojne, bežite

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Bosni in Hercegovini ga je zaznamovala, načelna drža in čustven odstop s položaja selektorja Jugoslavije leta 1992, ko je njegovo Sarajevo klecalo pod granatami napadalcev, pa sta Ivici Osimu tlakovala pot do statusa sarajevske legende. Živa nogometna legenda je Strauss z Grbavice na igrišču postal že prej, z odstopom s čela tedaj zelo obetavne reprezentance Jugoslavije sredi Beograda pa si je prislužil na Balkanu tako visoko cenjeni status velikega človeka.

Vpisati se med legende v Sarajevu ni lahko. To od vojne tako zaznamovano mesto je polno zgodb o zanimivih ljudeh. Ljudeh, ki vsem težavam, revščini, vulgarnim nacionalistom in verskim blaznežem v brk Bosno in Hercegovino še vedno vidijo kot državo z nekakšno, morda ne najsvetlejšo, a vendarle s prihodnostjo.