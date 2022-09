Četudi v tem izgorimo, je bilo lepo

V nadaljevanju preberite:

Nemško odporniško gibanje velja tudi med zgodovinarji za eno kočljivejših. Pokojni Hans Mommsen je nekoč izjavil, da je bil nemški odpor v času nacizma »odpor brez ljudi«, skratka, da je bilo teh, ki so se skušali upreti, zelo malo. A bili so skupine, mreže in pogumni posamezniki, ki so zastavili svoje življenje za višje cilje, drugačno Nemčijo od firerjeve, in so jih zato kot živali polovili in ubili.

Nemški pisatelj Norman Ohler je med zbiranjem dokumentov po različnih evropskih arhivih za knjigo Popolna omama v Münchnu ne bi naletel na Harrovo pismo očetu. Misel nanj ga je spremljala nekaj let, dokler se ni znova podal v arhive in na podlagi dokumentov, pisem in pričevanj preživelih ter sorodnikov napisal še eno delo, povezano z nacizmom, ki nosi naslov Harro in Libertas, Zgodba o ljubezni in odporništvu.