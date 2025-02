V nadaljevanju preberite:

O filmu Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls), ki je otvoril svežo sekcijo Perspektive na berlinskem filmskem festivalu, je te dni završalo že po novinarskih projekcijah. Upravičeno. Gre za malo mojstrovino – in hkrati veliko – dualizmov je v filmu mnogo, preizprašuje eno ključnih vprašanj, meditacij in bojev našega bivanja – čigavo telo je moje telo?