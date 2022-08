Čisti alpinizem je igra bolečine

V pogovoru lahko preberete:

Dober teden pred junijskim obiskom Reinholda Messnerja na njegovem letnem domovanju, srednjeveškem gradu Juval, ki gleda na dolino s tisoč metrov nadmorske višine, nedaleč od Bolzana, je v javnost poslal vest, da so na himalajski gori Nanga Parbat, na enem od umikajočih se ledenikov, našli še drugi plezalni čevelj Messnerjevega brata Güntherja, ki ga je leta 1970, ko sta sestopala z devete najvišje gore na planetu, odnesel plaz. Bogovi te 'gole gore' v Pakistanu so jima takrat sicer dovolili, da sta dosegla vrh, na poti nazaj pa so ju kaznovali.

Reinhold in Günther Messner sta bila takrat člana velike mednarodne odprave v Rupalsko steno Nanga Parbata, ki v višino meri trikrat več kot stena Eigerja. Po tistem, ko so se tedne borili s steno, sta Reinhold in njegov brat izkoristila še zadnjo možnost za poskus proti vrhu. Med spustom sta prvo noč bivakirala pod vrhom, in ko sta zjutraj nadaljevala, so se pri bratu kmalu pod vrhom začeli kazati znaki višinske bolezni. Bil je vse bolj šibek in dezorientiran – Reinhold je hitel naprej, da bi čim prej našel pot nazaj, ne po Rupalski, temveč po Diamirski steni, Güntherja je hotel kar najhitreje spraviti čim nižje. (Messner pove, da se je ob sestopu z osemtisočakov treba v enem dnevu spustiti najmanj do polovice gore, če naj bo kaj možnosti za preživetje.) Ostala sta brez hrane, vode, vsega. In treba je bilo pohiteti. Minila je še ena noč. Reinhold je zjutraj znova hitel naprej, da je brat precej zaostal ...

Reinhold Messner pripoveduje o izgubi brata, razmišlja o smislu plezanja, utemelji svoja globoka filozofska prepričanja. In razloži, kakšen je njegov kriterij, da alpinist spada med največje v zgodovini.