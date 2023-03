Človek je velik toliko, kolikor je veliko tisto, kar išče

V nadaljevanju preberite:

Najprej so bili stripi in risanje. In tekmovanja in zmage na striparskih rečeh po Jugoslaviji. Risanje in slikanje sta ostali, ob koncu osnovne šole je prišla še muzika. Bas. Nekaj bendov. In potem Laufer. Od tam naprej vemo vse. Za Damirja Urbana, frontmana skupine Urban&4, bi lahko rekli, da je kompletni umetnik. Vse, česar se loti, izpelje vrhunsko. Leta minevajo, on pa s skladanjem, petjem, igranjem, snemanjem, slikanjem in pisanjem, raziskovanjem, zabavanjem sebe in drugih ohranja svojo ustvarjalnost.

Z njegovimi skladbami je odraslo nekaj generacij. In tega se radosti – da se v njegovih pronicljivih besedilih in glasbi prepoznamo. Na vsaki novi plošči se prepoznavamo drugače, ker se z njim spreminjamo tudi mi.