Čres ojgn je voda, čres vodo ga pa ni

V nadaljevanju preberite:

V letošnjih poplavah jo je skupilo sedemnajst hiš, nekatere že drugič v manj kot enem letu. Tri hiše so bile zasute. Zalilo je mrliško vežico. Dvignilo tlakovce na začetku pokopališča. Tako silovitih padavin v tako kratkem času ne pomnijo niti najstarejši krajanke in krajani. Podnebne spremembe so se oglasile tudi na »koncu sveta«. V Črni na Koroškem.