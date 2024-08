(KOMENTAR) Ranjeni svet potrebuje čas, ljudje pa domove

V nadaljevanju preberite:

Največja naravna katastrofa v zgodovini Slovenije, od katere jutri mineva leto dni, je spremenila podobo marsikaterega kraja. Savinjska dolina dolgo ni bila zelena. Ogromne količine blata in mulja so se spirale mesece. Takoj so začeli čistiti vodotoke, o čemer pričajo gore proda ob cestah. Struge so očiščene, a rane so žive.

To je najbolj očitno ob plazovih, kjer se ni še nič zaraslo. Vse je sivo in rjavo. Tudi v Trbižu v občini Ljubno, kjer je 14 metrov pod plazom še vedno zakopana kmetija. Niso je odkopavali. Družina je že septembra lani izbrala parcelo, kjer bi gradili, pa je še vedno kmetijska, pogodba ni podpisana, družina še ni na svojem.