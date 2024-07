Cvetka nikoli ni izvedela, da ji je v resnici ime Mirjana

V nadaljevanju preberite:

Ne glede na to, na čigavi strani, otroci v vojnah plačujejo najvišjo ceno. Pretresljive in tragične usode otrok, ki so jih nemški okupatorji jemali slovenskim staršem in jih vključili v program Lebensborn (ukradeni otroci), je večplastno in izjemno občutljivo prikazala režiserka Maja Weiss v svojem dokumentarnem filmu Zajeti v izviru – Slovenski otroci Lebensborna. Že leta 2007 je režiser Miran Zupanič v dokumentarnem filmu Otroci s Petrička prikazal enako pretresljive zgodbe otrok, ki so bili odvzeti vrnjenim domobranskim družinam in nameščeni v otroški dom pri Celju (otroci s Petrička).

Poleg teh dveh skupin otrok – z žalostno usodo in za otroška življenja nepredstavljivim čustvenim trpljenjem – pa v Sloveniji obstaja še manjša skupina otrok, ki jih je izguba identitete zaradi dogodkov takoj ob koncu vojne zaznamovala za vse življenje. Zaradi okoliščin, v katerih so se znašli, nekateri stari le nekaj mesecev in sami na vsem svetu, usode teh otrok pozna le malokdo.

Cvetka Marić Globočnik je vse življenje hrepenela, da bi našla svojo družino. Nikoli ni izvedela, da ji je v resnici ime Mirjana - Anđela.