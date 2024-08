Dan, ko je dolar postal središče sveta

V nadaljevanju preberite:

Julija je minilo 80 let od mednarodne konference v hotelu Mount Washington v Bretton Woodsu, ZDA. Prizorišče dogovora o povojni ureditvi mednarodnega monetarnega sistema, ki ga je Boston Globe označil za odličen kraj za umor, je rojstni kraj Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke. Čeravno danes živimo v drugačni monetarni arhitekturi, ker je 15. avgusta 1971 predsednik ZDA Richard Nixon unilateralno porušil takratno ureditev, pa so zgodovinske lekcije iz let 1944 in 1971 za današnje monetarne in mednarodne odnose zelo aktualne.